شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط مستحقى العفو من السجناء.. أبرزها حسن السلوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية.
1ـ أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة.
2 ـ ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
3 ـ أن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
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