​"يأسر القلوب".. "المشاط" تنشر فيديو "معالم مصر السياحية في 60 ثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:
علقت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، على الفيلم الدعائي الذي أعدته شركة Beautiful Destinations للأماكن السياحية المختلفة في مصر ضمن مجموعة من الأفلام الترويجية عن مصر، منها القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ.
نشرت المشاط الفيلم عبر حسابها على "تويتر"، وقالت: "هذا الفيلم الترويجي باكورة إنتاج شراكتنا مع شركة Beautiful Destinations، الفيلم يستخدم تقنيات تصوير متطورة لإبراز المقاصد السياحية المصرية بشكل يأسر قلوب وعقول المسافرين حول العالم، من خلال محتوى عصري وجذاب يعكس أصالة بلادنا وأهلها".
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت أمس الثلاثاء، حملة سياحية دولية بالشراكة مع شبكة "سي إن إن" العالمية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الفيلم الترويجي باكورة انتاج شراكتنا مع شركة Beautiful Destinations. الفيلم يستخدم تقنيات تصوير متطورة لإبراز المقاصد السياحية المصرية بشكل يأسر قلوب وعقول المسافرين حول العالم، من خلال محتوى عصري وجذاب يعكس أصالة بلادنا واهلها.#مصر pic.twitter.com/bh6d2CWj1E— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat)
" target="_blank" rel="noopener noreferrer">شاهد معالم مصر السياحة في 60 ثانية -فيديو
هذا الفيلم الترويجي باكورة انتاج شراكتنا مع شركة Beautiful Destinations. الفيلم يستخدم تقنيات تصوير متطورة لإبراز المقاصد السياحية المصرية بشكل يأسر قلوب وعقول المسافرين حول العالم، من خلال محتوى عصري وجذاب يعكس أصالة بلادنا واهلها. #مصر pic.twitter.com/bh6d2CWj1E— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) May 8, 2019
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