شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام الأزهر يدشنون حملة (عُد لأصلك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق طلاب إعلام الأزهر حملة (عُد لأصلك) بهدف الرجوع للأسس القويمة في التحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية التي تربي عليها المجتمع المصري من احترام لمشاعر الآخرين، والعمل بالنظام، والاعتزاز باللغة، وحسن الظن بالناس، والتكافل الاجتماعي، وعدم اقتحام الخصوصية أو السخرية.

وعرًف الطلاب حملتهم بشعار (نوقظ الهمم، ونسترجع القيم) حيث توضح الحملة أهم العادات الخاطئة التي يفعلها الناس بمختلف أعمارهم وتكون لها آثار سلبية على الأجيال الناشئة.

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وذكر الطلاب أن الحملة جاءت لمواجهة التراجع الأخلاقي والقيمي ولتأكيد الحفاظ على الموروثات الثقافية والأخلاقية والتذكير بالقيم الإنسانية كونها تسع لتحويل المسطور في الكتب والمنتشر بين الناس إلى واقع مرئي بتجسيده دراميا من خلال شباب حاول الاجتهاد في إرسال رسالته بسهولة.

وأوضح الطلاب أن الحملة تلقي الضوء على اقتحام الخصوصية في ماكينات الصراف الآلي والهواتف المحمولة، وتلفت الانتباه إلى الاعتزاز باللغة العربية، واستبدال طرق النصح بأساليب محببة تُرًغب الطلاب في تلقي العلم واحترام المعلم، وتكشف الآثار السلبية لإلقاء المهملات في الشوارع، وسوء الظن في الأصدقاء، واستعمال ميكروفون الهاتف المحمول دون استئذان المتصل.

يذكر أن حملة ( عُد لأصلك ) مبادرة واجتهاد ذاتي من طلاب الأزهر تمثيلا وتصويرا ومونتاجا وإخراجا بإشراف الدكتور حسام شاكر المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، والمنسق الإعلامي للجامعة، وقام بالأداء التمثيلي من المصريين والوافدين (عبدالله شنب، يحيى داود، محمد فايز، محمد مختار، مصطفى المالكي، آدم يونس، عثمان نورستاني، سعد البحيري، عماد عسران، عبدالرحمن شكري، شريف حماد ،أسامه عبدالغني، محمد صابر، هبه يحيى ) وبالتصوير (أحمد زناتي، ونصر حمادة ) والمونتاج (حسام علاء الدين، أحمد فرحان) وكتابة الحلقات(أحمد شاكر، عمار كباد ) وإخراج(محمد ناجي)

وقد قدم طلاب الأزهر الشكر لفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور أحمد زارع المستشار الإعلامي للجامعة، والدكتور محمد أبوزهرة والأستاذ حامد سعد، ولأعضاء المركز الإعلامي، واللواء أيمن الدردير مدير أمن الجامعة لحسن رعايتهم ودعمهم في تيسير الاجراءات وتنفيذ الحلقات.