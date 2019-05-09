شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تستضيف المستشار العلمى لوزير خارجية اليابان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، البروفيسور تيوروكيشى المستشار العلمى، لوزير الخارجية اليابانى، أثناء زيارته مصر؛ لإلقاء محاضرة عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليابان، بالقاعة الرئيسية في الدور الثالث بمبنى الأكاديمية اليوم الخميس، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويحضر الفعالية، وفدا من السفارة اليابانية يتكون من سكرتير أول السفارة ومسئول التعاون العلمي بالسفارة، وتأتى المحاضرة عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليابان.

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كما تنظم الأكاديمية، حفل تكريم المخترعين المصريين الفائزين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019، يوم السبت المقبل، حيث أسفرت مشاركة الفريق المصرى الذى رشحته ودعمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فوز 11 مبتكر بعدد 13 ابتكار لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار (3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزيه) وذلك من خلال المنافسة في مختلف المجالات كالكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة.