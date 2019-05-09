شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبري عن واقعة اعتداء السبكي: لو تعاملنا مثلهم لتحولت إلى مجزرة.. والمنتج فضل استخدام الدراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، أن الزملاء الصحفيين بموقع «صدى البلد» تعاملوا في واقعة اعتداء السبكي برقي، مؤكدا أن الزملاء إذا كانوا قرروا انهم يردون الاعتداء باعتداء لتحولت الى «مجزرة» ودماء وإنما تعاملنا باحترام ورقي لدولة القانون.

وطالب «صبري» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» بمحاسبة السبكي وأعوانه ومساءلتهم في واقعة الاقتحام لموقع «صدى البلد»، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام حول الاحكام ضد أحمد السبكي.

وأوضح رئيس تحرير موقع صدى البلد، أن النيابة وجهت إليهم تهمة السباب وتلف هاتف أحمد السبكي، وهذا لم يحدث تماما، متسائلا «ما الموقف إذا ردنا على الاعتداء وأصيب كريم السبكي في الواقعة

وأوضح أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد الإخباري، أكد لي في أخر مكالمة معه أننا تعاملنا برقي مع عنف المنتج أحمد السبكي، مضيفا: "أبو العينين أكد لي أننا لن نترك حقنا".

وتابع:" أبو العينين لم يتراجع بسبب تهديدات الإخوان ولن يتراجع حاليا ولديه إصرار على جلب حق موقع صدى البلد لأننا كنا ندافع عن بيتننا".

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وقال الكاتب الصحفي أحمد صبرى، تعاملنا برقي مع المنتج أحمد السبكي، وكان من السهل أن نبادل ذلك الاعتداء بالاعتداء عليهم أيضا، ولكننا لم نقم بذلك لأننا في دولة قانون، مضيفا التزمنا بضبط النفس وأشكر كل زملائي على ضبط النفس وفضلنا أن نتخذ كل الإجراءات القانونية".

وتابع:" تواصلت مع رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي، وكان معنا لحظة بلحظة وتواصلنا مع النجدة وحضرت النجدة إلى الموقع لمعاينة مكان الحادث.. وأصريت على الذهاب مع زملائي الصحفيين إلى القسم كي لا يمر الأمر مرور الكرام، ونحن في دولة القانون ولا نعيش في غابة ونحن تعاملنا برقي"، مؤكدا: أن السبكي كان باستطاعته التقدم بتظلمه لمقابلة المسئولين بمجلس الإدارة الخاصة بالشركة أو الشئون القانونية،ولكنه فضل طريقة"الدراع".

وأشار صبري، إلي أن تلك الواقعة تعيد مشاهد الفوضى الخاصة بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، حيث استعمل السبكي "الدراع لفرض إرادته".

وقال أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، إن المنتج الفني أحمد السبكي اقتحم المكتب الخاص به بمقر الموقع واعتدى ومن معه على الزملاء، مشيرا إلى أنه حاول تهدئة السبكي بعد أن رآه منفعلا بعد اقتحامه، فطلب منه التحدث سويا في مكتبه، ولكنه انهال بالشتائم والسباب والاعتداء على الصحفيين.

وأضاف «صبري»، أن السبكي تعامل بطريقة غير لائقة، وشخصين من أعوانه اعتديا على الزميل إسلام مقلد بالضرب، مؤكدا أننا تعاملنا في واقعة اعتداء السبكي برقي وننتظر كلمة القانون، مشيرا إلى أن كل المؤسسات الصحفية والإعلامية تضامنت مع موقع «صدى البلد»، منوها إلى أن نقابة الصحفيين لم تترك زملاءهم في صدى البلد طوال الفترة الماضية، مضيفا: "أتوقع دورا أكبر من المجلس الأعلى للإعلام يتخطى الشجب والإدانة، لأن هذا مشهدا عبثيا وفوضويا لابد من اتخاذ موقف تجاهه"..

وأكد رئيس تحرير موقع صدى البلد، أن اقتحام المنتج الفني أحمد السبكي لمقر موقع «صدى البلد» بمساعدة معاونيه الذين اصطحبهم معه يذكره بمشهد سينمائي نفذه السبكي أثناء هجومه على مقر الموقع.

وطالب «صبري» المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ قرار بمنع إذاعة أي مشهد عنف أو غير أخلاقي يحدث في المسلسلات، موضحا أن أحد هذه المشاهد تم بالفعل على الحقيقة أثناء اقتحام السبكي وأعوانه موقع "صدى البلد"، مشددا على أن القانون يدين كل هذه الأفعال ويعتبرها جريمة، مشيرا إلى أننا إن لم نتحرك بالقانون سنتحول إلى عصر الفتوات، مطالبا بمنع عرض مسلسلات أحمد السبكي على الشاشات ومنعه من الظهور إعلاميا واتخاذ إجراءات حاسمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين.