شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: ترميم 200 عقار بوسط البلد وجارى توفير تمويل لاستكمال المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سعيد البحر، مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، أن إجمالى ما جرى تطويره من عقارات تراثية بمنطقة وسط البلد، 200 عقار من إجمالى 500 عقار.

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وأضاف مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر توفير تمويل لاستكمال أعمال التطوير قريبًا، بالإضافة إلى استكمال تفعيل تكوين اتحاد الشاغلين لصيانة العقارات والحفاظ عليها.

يذكر أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى ترميم وتجديد عقارات القاهرة الخديوية التى تقع بمنطقة وسط البلد، من الخارج لتستعيد مظهرها الحضارى.