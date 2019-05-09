"هالة" تطلب خلع زوجها: "أمه بتكلمني في خصوصياتي الزوجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"أمه بتكلمني في خصوصياتي الزوجية" بتلك العبارات بررت "هالة" تواجدها في محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بعدما أقامت دعوي قضائية ضد زوجها "ع.ع"، مطالبة فيها بخلعه.

قالت مٌقيمة الدعوى رقم 4041 لسنة 2018، إنها قبل 3 أشهر من مهندس كمبيوتر في نفس منزل عائلته، ولم تختلط بهم طوال فترة الزواج حتى شكوا بأنها مداومة على الخروج.

وأضافت صاحبة الـ30 سنة: "قضيت أشهر قليلة إلا أني شعرت بأنها مرت سنين، ويعود ذلك لكثرة الخلافات الموجودة بيننا، وكلما تشاجرنا سويًا، تحضر أسرته بمنزلي لفض الشجار، لكنه كان يضربني ويسبني أمامهم".

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وتابعت: "امتنعت عن الكلام معه ونقلت معيشتي بغرفة الأطفال وكلما حاول مصالحتي رفضت بكل الطرق، حتى وعدني بعدم حضور أهله في خلافتنا مرة أخرى، ورجعت لمعيشتي معه من جديد، لكنه كان يظل بالساعات عند والدته ويأتي منزلنا للنوم فقط".

وواصلت "هالة"، شعرت بتعب ذات مرة ومكثت على السرير لفترة طويلة، حتى عنفها زوجها بقوله :"على طول تعبانة أنا زهقت"، فظلت الزوجة كذلك دون أن تقصده في أي شيء، وعندما زاتها حماتها هددتها بتزويج ابنها من أخرى أن لم تعاف.

لم يكن أمام صاحبة الدعوى سوى ترك المنزل، والشكوى لوالدتها الذي حاول التواصل مع زوجها عدة مرات إلا أن الأخير لم يستجيب، فاضطرت للجوء إلى محكمة الأسرة، لخلعه، ومازالت الدعوى منظورة إلى الآن.​