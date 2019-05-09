شاهد معالم مصر السياحة في 60 ثانية -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة، أمس، حملة سياحية دولية بالشراكة مع شبكة (سي إن إن) العالمية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض جيرمي جيرسي، مؤسس شركة "Beautiful Destantion"، فيلمًا دعائيًا للأماكن السياحية المختلفة في مصر ضمن مجموعة من الأفلام الترويجية عن مصر ومنها: القاهرة والاسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ.

وقال جيرسي في تصريحات صحفية، إنه لا توجد صناعة لديها القدرة على إلهام الشعوب على المستوي الإنساني مثل صناعة السياحة.

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وأشار إلى أنه قام خلال الفترة الاخيرة بمقابلة نماذج كثيرة من الشعب المصري تعرف خلالها بعض خصائص وسمات هذا الشعب لتقديمها للعالم بشكل مختلف ومميز، تماشيا مع أحد المحاور الرئيسيّة للحملة الترويجية لوزارة السياحة people to people، لافتا إلى أنه يؤمن بأن السياحة لديها القدرة على توحيد الشعوب حول العالم.

وأوضح أن الصور ومقاطع الفيديو التي صورها جاءت من أماكن مختلفة أثناء زيارته السابقة إلى مصر، ومن بينها المتحف المصري الكبير، والتي قام ببثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به قد لاقت إعجابا شديدا وتفاعلا كبيرا من آلاف المتابعين له حول العالم خاصة من الشباب المصري مما يشير إلى وعيهم بأهمية السياحة.

وتستهدف وزارة السياحة من إطلاق الشراكة الموسعة مع شبكة CNN العالمية تنفيذ حملة سياحية دولية تهدف إلى تقديم مصر بصورة معاصرة وأكثر حداثة من خلال مزيج مبتكر يجمع بين المنصات التليفزيونية، والوسائط الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.