انت الان تتابع شكري: حريصون على المشاركة في أنشطة «الفرانكفونية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامح شكري وزير الخارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية لويز موشيكيوابو. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص على تقديم التهنئة للسيدة "موشيكيوابو"، بمناسبة توليها منصبها مطلع العام الجاري، مؤكدا أهمية دعم وتعزيز دور المنظمة الدولية للفرانكفونية، وحرص الحكومة المصرية على المشاركة الفعالة في كافة أنشطتها، وأهمية أن يظل الهدف الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة هو إرساء السلام والاستقرار، وأن تعبر عن آمال وتطلعات الدول النامية وشعوبها، خاصة الأقل نموا وخاصة الإفريقية.

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من جانبها، أثنت السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية على الدور المصري داخل المنظمة، معربة عن تطلعها للعمل مع مصر والدول الأعضاء من أجل إصلاح وتحسين أداء المنظمة الدولية.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى في وقت سابق اليوم، سكرتير عام منظمة الفرانكفونية، بحضور وزير الخارجية، وأكد الرئيس