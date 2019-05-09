انت الان تتابع الطيب: طاعة المرأة لزوجها تشعرها بالسعادة والراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن طاعة الزوجة لزوجها تأتي من قبيل إرضاء إنسان محبوب، لأن هذا يشعرها بنوع من السعادة والراحة النفسية والحب المتبادل وأن هذه الطاعة إذا أخذت في إطار العشرة الحسنة والمودة المتبادلة التي أمرنا القرآن بها فسوف تكون سببا في استمرار الأسرة. وأضاف شيخ الأزهر، في تصريحات اليوم، أن نصوص القرآن وأحكام الشريعة حين تحدثت عن الطاعة تحدثت عنها باعتبارها ضرورة لعدم التشقق والفرقة والتنازع الذي يؤدي إلى هلاك الأسر، مشيرًا إلى "أن طاعة الزوجة لزوجها ليست من قبيل القهر أو التسلط أو معاملة المرؤوس لرئيسه".

وأوضح أن حق الطاعة بالنسبة للزوج ليس على إطلاقه وإنما مقيد بأمور كثيرة: أولها أن تكون الطاعة فيما يتعلق بشئون الأسرة، ثانيها ألا يأمرها بمعصية أو بمحرم، بمعنى أن تكون الطاعة بالمعروف كطاعة الوالدين بالنسبة للولد مقيدة بأن تكون بالمعروف. واختتم شيخ الأزهر: "إن فترة الزواج والمعاشرة الحسنة كفيلة بأن تأتي

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