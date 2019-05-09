انت الان تتابع كامل الوزير يتناول الإفطار مع سائقي قطارات (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كامل الوزير مع العاملين في السكة الحديد

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، إيفاد عدد من الفنيين والمهندسين للتدريب على الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها في المصانع المنتجة للجرارات بالخارج، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري من أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال تناول وزير النقل وجبة الإفطار اليوم الأربعاء، مع عدد كبير من السائقين والفنيين والعمال بورش الفرز للسكك الحديدية. وقال الوزير إن الوزارة تعمل على نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذه الشركات تقوم بتوريد قطع الغيار الأصلية وتركيبها بواسطة عمال مصريين تحت إشراف خبراء أجانب تابعين لهذه الشركات. وأكد الوزير تقديره لجهد جميع العاملين بالسكك الحديدية في عمليات تشغيل وإدراة هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا. وطالب الوزير العاملين بضرورة بذل