«حكم الجماع في نهار رمضان».. الأزهر والإفتاء يجيبان

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دار الإفتاء تكشف موقف الشرع من الجماع بين الزوجين فى نهار رمضان.. ومركز الفتوى بالأزهر يبين كفارة الجماع فى رمضان.. وعضو بهيئة كبار العلماء: لتكرار الجماع كفارة عن كل يوم

قالت دار الإفتاء إنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية في نهار رمضان، بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة؛ لما ورد أَن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله عليه وآله وسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُول: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟».

وأضافت دار الإفتاء، فى فتواها، أن كثيرا من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق، فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله. حكم تكرار

وأضافت دار الإفتاء، فى فتواها، أن كثيرا من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق، فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.

حكم تكرار الجماع فى نهار رمضان

وعن موقف الشريعة الإسلامية من تكرار الجماع في أيام رمضان، أكدت الدار اتفاق الفقهاء على أن من جامع زوجته في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد من أيام رمضان تجب عليه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الفعل الثاني لم يصادف صومًا، واختلف الفقهاء في من تكرر منه ذلك الفعل في يومين من رمضان واحد، أو في رمضانين، ولم يكن كفَّر للأول.. اقرأ أيضا.. هل يصح الصيام بدون صلاة؟ الأزهر والإفتاء يجيبان

وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في وجه، إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضان واحد أو في رمضانين ولم يكفّر، تلزمه كفارتان، وقال الإمام الشيرازي: وإن جامع في يومين أو في أيام لكل يوم كفارة؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفاراتها؛ كالعمرتين، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف صومًا.

وذهب الحنفية والحنابلة في وجه، إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضان واحد تلزمه كفارة واحدة، واختلفوا في مَن جامع زوجته في يومين من رمضانين، فذهب الشيخان من الحنفية إلى أنه تجب عليه كفارتان؛ لأن لكل شهر حرمة على حدة، وذهب محمد بن الحسن، ووجه عن الحنابلة، إلى أنه تجزئه كفارة واحدة.

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رأي الأزهر

من جهته أكد مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير» عن حكم الجماع فى نهار رمضان، اتفاق العلماء على حرمة الجماع في نهار رمضان، وأن من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا عالما بالتحريم، وجب عليه القضاء والكفارة.

وأضاف مركز الأزهر: والكفارة واجبة وتكون بعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، واختلفوا فيها من حيث وجوبها على الترتيب أو التخيير، وقد جاء في المغني لابن قدامة والمشهور من مذهب أبي عبد الله، أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب، يلزمه العتق إن أمكنه، فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام، فإن عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكينا.

وتابع: فإن الجماع في نهار رمضان محرم ويترتب على من فعله القضاء والكفارة، والكفارة على الترتيب في عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

هيئة كبار العلماء

وأوضح الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن الجماع فى نهار رمضان يفسد الصيام، ومن مبطلات الصوم الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، وفى هذه الحالة الكفارة صيام شهرين متتابعين، وإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ«التحرير» أن هناك مذاهب فقهية ترى مشاركة الزوجين (الزوج والزوجة) فى الكفارة، فبعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

وأكد أحد وكلاء وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الناصر بليح، أن حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عالما مختارا، بطل صومه وعليه القضاء والكفارة الكبرى، فيجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فليصُم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكينا، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة. اقرأ أيضا.. هل قطرة العين تفطر؟ الأزهر والإفتاء يجيبان

رأي الأوقاف

وأضاف بليح لـ«التحرير»: وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم، وحجة الجمهور ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي، صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال، صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق فيه تمر -والعرق المكتل- فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به".

وتابع: والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده، بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، فانتهاكها من أعظم المنكرات.

وأشار بليح إلى أن هناك حالات إذا جامع فيها زوجته لا شيء عليه فيها، منها الجماع في نهار رمضان كغيره من المُفطرات، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أو مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا، أو جاهلا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسى الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا عالما، ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم، وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة الكبرى.