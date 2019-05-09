شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الغضب ضد «ساويرس» في الشيخ زايد.. وجهاز المدينة يلتقي رافضي مشروع الأبراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 60 يوماً من إطلاق سكان مدينة الشيخ زايد حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رافضة من إعلان المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنشاء أبراج سكنية وفندقية ومركز تجاري على مساحة 160 فدانًا بقلب المدينة الهادئة، أعلنت جهاز مدينة الشيخ زايد، نيابة عن وزارة الإسكان، استجابة لتلك الحملات بتنظيم لقاءات الدورية، لأول مرة منذ إطلاق تلك الحملات، هدفها تهدئة سكان المدينة.

وتبدأ وقائع القصة ببوست للمهندس نجيب ساويرس معلناً إنشاء أبراج سكنية وفندقية ومركز تجاري على مساحة 160 فدانًا بمكان الحديقة الدولية بمدينة الشيخ زايد. لكن سكان مدينة الشيخ زايد اعتبروا مشروع ساويرس يهدد هدوء مدينتهم التي اختاروها للبعد عن زحام وسط العاصمة الصاخب.

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ووحد سكان مدينة الشيخ زايد حملاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في هاشتاج وجروب باسم «لا لبناء أبراج في مدينة زايد»، وانضم العديد من المشاهير قاطني الشيخ زايد للحملة أبرزهم الأديب والشاعر عمر طاهر، مما زاد من سخونة الحملة، وانتشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورغم ذلك اصطدم سكان مدينة الشيخ زايد الذين اعتقدوا أن حملاتهم قادرة على إيقاف المشروع وجدوا بيان من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، يؤكد على لسان المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء والمتحدث الرسمي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروع مستمر لدفع جهود التنمية والاستثمار في المدن العمرانية الجديدة.

وحاول جهاز مدينة الشيخ زايد في إرضاء وتهدئة السكان بأن المشروع لن يؤثر على البنية التحتية للمدينة، وأن هناك اشتراطات ضد أي ارتفاعات داخل المدينة، وان ساويرس حصل على تراخيص بالفعل ولن يخالف اشتراطات البناء، لكن رد سكان مدينة الشيخ زايد بإقامة دعوى قضائية عاجلة ضد إقامة المشروع.

واعتبر السكان منشور جهاز مدينة الشيخ زايد، بعقد لقاءات ودية معهم واعترافه بوجود حملات غاضبة ضد رئيس الجهاز، مؤكدين في تداولهم للمنشور بأنه انتصار لرضوخ الجهاز لمطالبهم وسماع شكواهم.