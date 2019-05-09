شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يناقشون الملامح النهائية لمنظومة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق بين البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وباقى الجهات المعنية لوضع الملامح النهائية لمنظومة المخلفات الجديدة.

وأضافت «فؤاد»، خلال الاجتماع الخاص بمناقشة منظومة المخلفات، مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور على السيسى، ممثل وزارة المالية، والدكتورة أمل زكريا، ممثل وزارة التخطيط، الأربعاء، أن إدارة المنظومة تعد عملية تعلم ولها دروس مستفادة ولابد من إجراء تقييم سنوى للمنظومة لمتابعتها وتطويرها بشكل مستمر، علاوة على ضرورة دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة من خلال إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة.

وعرضت الوزيرة ملامح منظومة النظافة الجديدة وخطة وزارة البيئة لدمج الشباب وتدريبهم في المنظومة والإجراءات والجهود التي نفذتها الوزارة في مجال تحسين منظومة المخلفات، ومنها رفع تراكمات المخلفات بعدد من المحافظات، وإنشاء وتحديث مصانع التدوير، بالإضافة إلى مهمة الدعم الفنى خاصة في مجال إعداد كراسات الشروط والمواصفات. وقالت إن الوزارة دعمت محافظات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، وقنا) بمعدات بحوالى 300 مليون جنيه، ولم يقتصر الأمر على تسليم المعدات بل تم دعمهم بخطط تشغيل تلك المعدات لضمان استدامتها، وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من مدفن العبور، وجار العمل ببقية المحافظات.