شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يستغرق 5 أيام لسداد تأميناته إلكترونيًا: «البطاقة مش شغالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى تمام الساعة الثانية عشرة إلا الرُبع، أمس، وصل محمود حمدى، موظف بشركة قطاع خاص، إلى أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية فى وسط القاهرة لتسديد قيمة تأميناته الاجتماعية بواسطة بطاقة الدفع الإلكترونى، ورغم أنها مهمة اعتيادية، وأن قرار وزارة المالية بتطبيق هذه المنظومة فى المعاملات التى تزيد على الـ500 جنيه فى أغلب القطاعات الحكومية عدا بعض الجهات المستثناة جاء للتيسير على المواطنين، تكبّد الشاب العشرينى عناء العديد من المشاوير ذهابًا وإيابًا بين مكتب التأمينات والبنك، وفى النهاية لم يستطع سداد تأميناته إلكترونيًا بسبب عدم تفعيل البطاقة، واضطر لسدادها «نقدًا». بدأت محاولات «محمود» لدفع تأميناته قبل 5 أيام، وقتها- وجّهه الموظف المسؤول على الشباك للذهاب إلى البنك لتسديد القيمة المطلوبة، على خلفية إصدار وزارة المالية قرارها بإنهاء التعامل النقدى فى كل المعاملات التى تبدأ من 500 جنيه فيما أكثر، لكنه لم يستطع السداد أيضًا، موضحًا: «كان مفروض أدفع حوالى 4 آلاف جنيه مديونية التأمينات الخاصة بى، والبنك قال: مش بنعمل إيداع لأقل من 10 آلاف جنيه»، وبناءً عليه توجّه إلى مكتب التأمينات مرة أخرى، فنصحه الموظف بشراء بطاقة الدفع الإلكترونى الحكومية «ميزة»، وإيداع المبلغ فيها، ثم الحضور من جديد إلى المكتب لسحب المبلغ منها، بواسطة ماكينات المنظومة الإلكترونية «قيد التفعيل».

نفذ «محمود» نصيحة الموظف، متوقعًا إتمام المهمة سريعًا، غير أن الأمر لم ينته بسهولة كما تمنى، فيقول: «على الشباك، حاول الموظف سحب الفلوس من بطاقتى، وأجرى بعض الاتصالات، ووصل فى النهاية إلى أن هذه البطاقات ماتفعّلتش لسة، فقالولى تقدر تسحب الفلوس من ماكينة البنك سريعًا، وهنتقبل السداد نقدًا مؤقتًا لحين تفعيل المنظومة»، ليقوم بسحب النقد سريعًا من ماكينة ATM، والعودة مرة أخرى لسداد المبلغ والحصول على الإيصال قُبيل إغلاق الخزينة بدقائق معدودة. لا يخفى «محمود»، أثناء حديثه لـ«المصرى اليوم»، غضبه من الإجراءات المُطوَّلة التى خضع لها للحصول على الخدمة الحكومية، مضيفًا: «المنظومة الجديدة كانت هتكون خطوة متطورة لو كانت الشبكة قوية وفيه تدريب للموظفين على التعامل، إحنا هنا فى القاهرة، والشبكة بتقع وفيه مشاكل كتير، فما بالنا بالمحافظات والمناطق التانية البعيدة؟!». ويقول أحمد كامل، مدير إدارة مالية بأحد مكاتب التأمينات، عن تفاعل المواطنين مع الخدمة: «أغلب الناس اللى بتسدد فى المكتب بتسدد مبالغ أكتر من 500، فبالتالى، هم مجبرون على التعامل بالمنظومة الجديدة، وأبرز المعوقات التى تواجه تفعيل الخدمة هو تعنّت البنوك فى التعامل مع المواطنين فى بعض الإجراءات».