أخبار مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

شبين الكوم 15 25

طنطا 15 23

دمنهور 16 22

الإسكندرية 16 21

بلطيم 16 21

مطروح 16 21

السلوم 15 22

سيوة 13 25

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 13 26

السويس 16 24

العريش 15 21 

رفح 15 21    

رأس سدر 13 25        

نخل 08 24    

نويبع 20 24   

طابا 16 23    

كاترين 10 20 

الطور 20 24   

شرم الشيخ 20 27      

الغردقة 20 29

مرسى علم 23 26       

الفيوم 15 25

بني سويف 15 26       

المنيا 15 26

أسيوط 16 28 

سوهاج 20 29 

قنا 23 30      

الأقصر 21 31

أسوان 21 33  

أبو سمبل 20 33

الوادي الجديد 19 30   

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 30

حلايب 22 26

رأس حدربة 21 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

Advertisements

مكة المكرمة 26 39

المدينة 22 28  

الرياض 26 39 

المنامة 28 34

أبوظبي 27 37

الدوحة 28 36

الكويت 25 39

دمشق 05 22

بيروت 15 21  

عمان 07 20

القدس 10 17 

غزة 13 21     

بغداد 17 31

مسقط 26 32 

صنعاء 12 28

الخرطوم 29 42 

طرابلس 17 31

تونس 16 29

الجزائر 14 22

الرباط 14 24

نواكشوط 22 36

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 16    

إسطنبول 13 19         

إسلام أباد 23 38

نيودلهي 28 43

جاكرتا 25 33

بكين 16 30

كوالالمبور 24 33        

طوكيو 14 23

أثينا 13 21    

روما 10 20

باريس 07 16  

مدريد 14 22

برلين 09 18   

لندن 07 14

مونتريال 08 12

موسكو 15 25

نيويورك 10 18

واشنطن 18 23

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا