"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد اختلاف فى المواصفات بين الامتحان الإلكترونى والامتحان الورقى لأولى ثانوى، والمقرر انطلاق الامتحانات فيه 19 مايو الجارى.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الامتحانات ستعقد بشكل إلكترونى وهناك استعدادات على أكمل وجه وترتيبات وتجهيزات إلكترونية وتكنولوجيا فى المدارس الثانوى، موضحة أن الوزارة حريصة على أداء الطلاب الامتحان إلكترونيا بشكل كامل.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام تعقد فى 19 مايو الجارى، وتتم وفقًا لتوقيتات محددة ومدة زمنية وسيتم طباعة امتحان ورقى للطلاب لاستخدامه فى حالة الضرورة القصوى.
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