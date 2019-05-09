شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير ما يقرب من 7.5 مليون كبسولة فيتامين ألف مجانًا للأطفال؛ نوعًا من المساهمة فى تحسين نموهم ومنعًا لإصابتهم بأمراض سوء التغذية خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"الخليج 365"، إن هناك ما يقرب من 5 آلاف وحدة صحية تقدم خدمات هامة للأطفال والمواليد الأقل من 5 سنوات، والتى تتضمن فحص الأطفال حديثى الولادة والمتابعة الكاملة لتطور النمو السليم، مؤكدًا تشجيع الرضاعة الطبيعية مع إحياء مبادرات المنشآت الصديقة للطفل .
وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات مجانية، ويحصل عليها الجميع دون أدنى مشاكل من خلال البطاقات الصحية.
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