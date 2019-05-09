شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة تطوير طريق دهب - نويبع لخدمة السياحة × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل هيئة الطرق والكبارى على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة طرق جنوب سيناء، وعلى رأس هذه الطرق طريق دهب ـ نويبع، ويقدم الخليج 365 فى 8 معلومات عن كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير هذا الطريق:

1ـ مشروع تطوير الطريق يستهدف خدمة حركة السياحة وتقليل الحوادث.

2ـ تنفذ أعمال تطويره شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل.

3ـ مشروع تطوير الطريق يمتد بطول 77 كم.

4ـ طريق دهب - نويبع يمثل محور حيوى لنقل الركاب والحجاج والبضائع من وإلى ميناء نويبع ويرب بين المدن السياحية بجنوب سيناء.

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5ـ تم إنهاء وتسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق فى المسافة من الكم 25 حتى الكم 50 (الاتجاه من دهب إلى نويبع) بتكلفة 43 مليون جنيه.

6ـ جارى إنهاء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق بالمسافة من كمين دهب وحتى الكم 25 بتكلفة 51.2 مليون جنيه.

7ـ البدء فى تنفيذ المسافة المتبقية من الكم 50 وبطول 27 كم حتى نويبع بتكلفة 113.0 مليون جنيه.

8ـ مخطط الانتهاء من مشروع تطوير الطريق بالكامل يونيو المقبل.

9ـ تكلفة تطوير الطريق بمراحله الثلاث ستصل إلى 208 ملايين جنيه.

