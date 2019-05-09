شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 9/5/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها ، حيث تكون أقل من المعدلات العامة بحدود 6-8 درجات مئوية، ويسود طقس ربيعياً لطيفاً في عموم المناطق، ويميل إلى البرودة في المناطق الجبلية، و تتأثر مناطق البادية الشرقية خلال ساعات ما بعد العصر بأحوال جوية غير مستقرة، ينتج عنها احتمالية تساقط زخات رعدية من الأمطار على بعض هذه المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية، وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أقصى المنطقة الشرقية.

ليلاً: تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبةً لهذا الوقت من العام ولا سيّما في السهول الشرقية، ويتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار على بعض المناطق من شرق المملكة ( المناطق الحدودية مع العراق)، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق من شرق وجنوب المملكة.

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الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.