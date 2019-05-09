شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: لم نتمكن من جمع نصف قيمة دفعة معاشات أبريل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن النقابة لم تتمكن من تجميع نصف قيمة دفعة معاشات أبريل للورثة، حتى الآن، موضحا أن إجمالى المبالغ المستحقة 22 مليون جنيه، فى حين أن النقابة لم توفر إلا مبالغ تتراوح بين 10 إلى 12 مليون جنيه فقط.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يمكن تحديد موعد لصرف معاشات الورثة، نظرا لعدم قدرة النقابة على تحديد موعد تمكنها من توفير المبلغ، مؤكدا أن النقابة ستصرف المعاشات فور تجميعها لها.

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كانت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين، قد قررت صرف دفعة معاشات المعلمين عن شهر إبريل 2019 للأعضاء، وتأجيل صرفها للورثة وذلك نتيجة لعدم توافر إجمالى المبالغ المستحقة لتلك الدفعة حتى الآن.