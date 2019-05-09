"خلصت الحدوتة".. سقوط 11 متهما بسرقة 12 مليونا من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أسدلت مديرية أمن الجيزة الستار، عن قضية سرقة 12 مليونا و870 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد بالقبض على المتهمين المتورطين في الحادث.

تفاصيل الواقعة قيد التحقيق، تعود إلى تلقي العميد محمد رسلان مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من مسؤولي شركة لنقل الأموال بسرقة سيارة تابعة للشركة بداخلها حقائب مبالغ مالية؛ نحو 12 مليون جنيه قبل إيداعها بماكينات الصرافة.

شكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

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فور وصوله مكان البلاغ، عمد العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لتكشف عن مفاجآت عدة أولها أن سائق السيارة استغل ترجل مرافقيه استعدادا لبدء نقل حقاب الأموال لماكينة صرافة وفر هاربا بينما تتبعته سيارة أخرى يستقلها 4 أشخاص.

على بعد أمتار من ماكينة الصرافة توقفت سيارة نقل الأموال، وترجل مستقلو السيارة الأخرى الأربعة إذ بدأوا في نقل حقائب الأموال، وغادرت السيارتان بعدها في طريقين مختلفين.

وتمكن ضباط المباحث بقيادة الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد من ضبط 11 متهما (8 متهمين أساسيين - 3 عملاء) بينهم السائق "سعيد" ووالده وإعادة المبلغ المستولى عليه قبل إنفاقه.

وضم فريق البحث الرواد معتصم رزق ومحمد المسلمي وإبراهيم حسن والنقباء طارق الحمزاوي ومحمد طارق ومحمد فريد، وأفراد المباحث وليد فاروق، إسلام مصطفى، وديع الصافي وحماده محمود.