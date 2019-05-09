محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التفجير الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم بمدينة لاهور شرق باكستان، مستهدفا مجموعة من قوات الأمن، كانت تقوم بحراسة ضريح داتا دربار الصوفي، مما أسفر عن سقوط ٨ أشخاص، وإصابة ٢٥ آخرين.
وقالت المنظمة- في بيان لها اليوم- إن الإسلام، بل جميع الأديان وتعاليمها دعت إلى حفظ النفوس، وعظمت أمر القتل والاعتداء على الأرواح، مؤكدة أنه لا يوجد دين على ظهر الأرض يدعو أتباعه إلى إزهاق النفوس، وترويع الآمنين، وسفك الدماء الإنسانية المعصومة.
وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد.
وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء إلى دولة باكستان الشقيقة حكومة وشعبا، وإلى أبنائها الدارسين بالأزهر على وجه الخصوص، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة خريجي الأزهر تدين تفجير الضريح الصوفي في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.