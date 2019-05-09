أخبار مصر | وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف.

وناقش الوزير موضوع: «رمضان شهر التكافل والتراحم»، في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وشارك الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد على عجيبة امين عام المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بكلمات عن شهر رمضان.