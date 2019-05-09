أخبار مصر | أسامة الأزهري: المولود بن علي الجزائري لبنة علمية نورت به مصر الدنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة الأزهري: المولود بن علي الجزائري لبنة علمية نورت به مصر الدنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن حلقات برنامج "شموس في سماء الأزهر" التي تذاع على البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم مستقاة من موسوعته العلمية "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" التي تشتمل على سير أعلام الأزهر وصدرت عن مكتبة الاسكندرية، مضيفاً: نأمل أن تكون خدمة للوطن والدين وللأزهر وإعادة لبناء الجسور العلمية القديمة التي أسستها مصر من خلال تعليم العشرات من الوافدين الذين وفدوا لمصر وتلقوا العلم وملأوا الدنيا نورًا في بلادهم .

وتحدث الأزهري خلال حلقة اليوم من برنامجه "شموس في سماء الأزهر"، عن الشيخ المولود بن علي الشعيبي الجزائري حامل للواء الزعامة العلمية في الجزائر، موضحا أنه تلقى مباديء العلوم في بلده ثم سافر لتلقي العلم في تونس ومكث بها عدة سنوات، وتتلمذ في جامع الزيتونة على يد عدد من العلماء منهم العلامة محمد الطاهر بن عاشور شارح البردة والعلامة الصفاقسي والشيخ الزواوي وغيرهم من العلماء.

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وأضاف: نزل المولود الجزائري إلى أرض الكنانة مصر عام 1284 هجري، وتلقى العلم في الأزهر و تتلمذ على يد كوكبة من أكابر علماء الأزهر منهم العلامة الشيخ محمد عليش، والعلامة أحمد الرفاعي والشيخ الصاوي والشيخ الروبي والشيخ البسيوني والشيخ حسونة داوود وغيرهم من العلماء ورجعه إلى بلده وتتطوع في التدريس في قبيلة صبيح وتخرج على يده علماء أجلاء منهم بغداد العطافي وعبدالباقي زيان وغيرهم من العلماء.

وتابع: ظل الجزائري قائمًا بأعباء التعليم وتنوير العقول حتى توفي يوم 8 ذي الحجة 1340 ه ودفن بمدرسته يوم عرفة ، وكان شعاع من النور نبت في رحاب الأزهر وأرض الكنانة مصر وسرى شعاعه إلى وجدان الشعب الجزائري وشكل لبنة من البناء العلمي الذي كانت مصر تنور به الدنيا .

برنامج شموس في سماء الأزهر ، للدكتور أسامة الأزهري يذاع يوميا على إذاعة البرنامج العام في تمام ٥:١٥ عصرا، إذاعة القرآن الكريم في تمام ١١:٣٥ قبل الظهر.