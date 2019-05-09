أخبار مصر | وزير الأوقاف: لا يجوز فرض نمط معين من العبادة على الناس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: لا يجوز فرض نمط معين من العبادة على الناس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصوم الحقيقي المقبول هو الصوم عن كل ما يرفضه ويحرمه الإسلام مع أهمية إخلاص النية لله، وكذلك العبادات كلها يجب أن تكون خالصة لله بلا تكلف.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إتقان العمل والتراحم والتكافل عبادة إضافة لإقامة الشعائر بدون تشدد، مبينا أنه لا يجوز فرض نمط معين من العبادة على الناس.

وطالب بتعميم قيم التكافل والتراحم ومكارم الأخلاق في المجتمع خاصة في شهر رمضان، مشيرًا إلى حملة الوزارة في هذا الصدد بتنظيم أكثر من 30 ألف ملتقى فكري خلال الشهر لتعميق تلك القيم.