مصر | التحريات تكشف تفاصيل جديدة بشأن الشاب المعثور على جثته بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف تفاصيل جديدة بشأن الشاب المعثور على جثته بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للشاب المعثور على جثته طافية بمياه النيل بمركز البدرشين، وتبين أنه كان يرتدي بنطلون جينز أزرق اللون، تيشيرت كحلي اللون، وطوله حوالي 170 سم.

كما أوضحت التحريات التي أجريت بإشراف العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، أن المتوفي لقى مصرعه حال استحمامه بمياه النيل، لعدم إجادته السباحة، وجرفه التيار لمكان العثور على جثته.

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كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوبة، طافية بمياه النيل، بمركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية أمام الكوبري الجديد بمياه النيل، بدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وقوة أمنية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتم إنتشال الجثة، وبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، ولايوجد بها أيه إصابات ظاهرية، كما تبين أنه مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أيه أوراق تفيد هويته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.