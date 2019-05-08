السيسي: مستعدون لتقديم خبرتنا للمنظمة الفرانكفونية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ولويز موشيكيوابو سكرتير عام منظمة الفرانكفونية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لويز موشيكيوابو سكرتير عام منظمة الفرانكفونية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وأكد الرئيس استعداد مصر من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لتقديم الخبرات اللازمة لمنظمة الفرانكفونية، وترحيبها بالتعاون الثلاثي معها من أجل دعم دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات، خاصة الاهتمام بالشباب والمرأة وريادة الأعمال ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، موجها التهنئة لموشيكيوابو بمناسبة توليها منصبها منذ يناير الماضي.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية.من جانبها، أعربت سكرتير المنظمة عن حرصها على زيارة القاهرة ولقاء الرئيس، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي،
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية.
من جانبها، أعربت سكرتير المنظمة عن حرصها على زيارة القاهرة ولقاء الرئيس، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي، أو في نطاق المنظمة.
وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية أن تستمر المنظمة في دورها الخاص بمساعدة الدول الأعضاء التي تمر بأزمات، واستعداد مصر لتقديم العون كي تتخطى تلك الدول التحديات التي تواجهها، في ظل دور مصر في القارة الإفريقية، فضلا عن دور مصر في مجال بناء السلام، والذي يكتسب زخما كبيرا على ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى قرار القمة الإفريقية الأخيرة بإسناد ريادة موضوعات إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات إلى الرئيس.
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