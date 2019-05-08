انت الان تتابع السيسي: حريصون على دعم التنمية في القارة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور إبراهيم ماياكي المدير التنفيذي للنيباد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم ماياكي المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وأكد السيسي الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للنيباد، من خلال دعم استراتيجياتها وخططها للمساهمة في تنمية القارة، من منطلق كون مصر إحدى الدول المؤسسة للمبادرة، وحرصها على الحفاظ على قصة النجاح التي بدأتها النيباد باعتبارها علامة تميز في موضوعات وجهود التنمية الإفريقية، عن طريق دورها الأساسي في تعظيم التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية لمواجهة مشكلات الفقر المتزايد وانخفاض معدلات التنمية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ماياكي، أشاد بالدور المصري الفعال والقيادي في صياغة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، والذي تجسد في مشاركتها في إطلاق ودعم مبادرة النيباد، حتى باتت تمثل الكيان الإفريقي الرئيسي لعرض التحديات التنموية للقارة على المستويين الإفريقي