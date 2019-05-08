انت الان تتابع التعليم تعلن موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019، يوم الأحد المقبل، على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم هذا العام، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على مصلحة أبنائنا الطلاب وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأداء امتحانات الثانوية العامة، كما أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه، بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدي الامتحان فيها.
يذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، سيبدأ اعتبارا من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل.من ناحية أخرى، أعلن وزير التعليم، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان،
يذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، سيبدأ اعتبارا من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن وزير التعليم، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. ومن جانبه، صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت 6 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13 من نفس الشهر. (التفاصيل)
اقرأ أيضا|
هل يرضخ البرلمان لتهديدات طارق شوقي حول الميزانية؟
وزير التعليم يهاجم «شائعات البرلمان»:رمضان شهر الصوم
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.