انت الان تتابع التعليم تعلن موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019، يوم الأحد المقبل، على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم هذا العام، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على مصلحة أبنائنا الطلاب وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأداء امتحانات الثانوية العامة، كما أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه، بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدي الامتحان فيها.

يذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، سيبدأ اعتبارا من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل.من ناحية أخرى، أعلن وزير التعليم، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان،