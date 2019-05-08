شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط يحسم الجدل: سيناء ليست جزءًا من صفقة القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى ​الشرق الأوسط​، ​جيسون جرينبلات​، أن «شبه ​سيناء​ المصرية ليست جزءًا من الخطة الأمريكية للسلام»، مشيراً إلى أن «الغريب ما زلت أسمع ​تقارير​ عن ذلك»، مضيفاً: «التقارير بشأن خطتنا أننا سنقدم جزءًا من سيناء إلى غزة. خاطئة! من فضلك لا تصدق كل ما تقرأ».

ولفت إلى أن من المستغرب «والحزن أن نرى كيف أن الناس الذين لا يعرفون ما في الخطة يختلقون قصصًا مزيفة وينشرونها».