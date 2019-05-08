شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد ميدان الشهيد حسني عويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، منطقة النفق وميدان الشهيد حسني عويس بحي الجناين، للتأكد من رفع جميع الإشغالات والأكشاك والمحال المخالفة ومواقف السيارات العشوائية والنقل الثقيل، وتمهيد المنطقة، استعدادًا لتخطيط المنطقة بشكل عام وحضاري يتناسب مع إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2.
وخلال الزيارة، أكد صقر أن المنطقة ستشهد تطويرا وبناء محال بشكل حضاري ومواقف انتظار لخطوط المواصلات الداخلية للمنطقة، وأماكن انتظار لسيارات النقل الثقيل، وعددا من الخدمات الأخرى تناسب المشروع القومي للنفق.
ورافق المحافظ في زيارته كل من روؤساء أحياء فيصل والجناين والمرور والطرق والتخطيط العمراني والجهات المعنية.
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