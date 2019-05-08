شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ميدان فكري زاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، جولة تفقدية لأعمال تطوير وتجميل ميدان فكري زاهر والمنطقة المحيطة به.

وشدد المحافظ على مسؤولي شركة السويس لتصنيع البترول بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير لأسوارالشركة بشارع صلاح نسيم، بالإضافة إلى دهان خطوط نقل المواد البترولية على جوانب الطريق.

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وأشار اللواء عبدالمجيد صقر، على مدير التجميل بتنفيذ الأعمال الزراعية والمسطحات الخضراء والنافورات والمخطط الجمالي العام لميدان فكري زاهر، بما يليق بمحافظة السويس وشعب السويس.

كما شدد اللواء «صقر» على رئيس حي عتاقة ومسؤول الطوارئ بجهاز النظافة بسرعة إتمام عمليات النظافة ورفع التراكات وتطوير المنطقة أمام شركة النسيجية تراست على طريق السويس الأدبية.

ووجه «صقر» استشاري مشروع تطوير طريق مصر السويس والشركة المنفذة بزيادة نسبة معدلات التنفيذ للانتهاء من أعمال التطوير والرصف للطريق.

ورافق المحافظ في الجولة كل من وليد شوقي، رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي، رئيس حي السويس، وفاتن عبدالعظيم، رئيس حي فيصل، وممثلي الشعبة الهندسية والمرور ووجدي السيد، مدير مديرية الطرق وشيماء فؤاد، مدير التخطيط العمراني، وشعبان حمدان، مدير جهاز التجميل ومحمد فتحي، مدير فريق الطوارئ، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال والجهات المعنية.