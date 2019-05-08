شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 34 طن لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إنه سيجري توزيع 34 طن لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار التعاون الصادق والمثمر بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرالشيخ، لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا في القرى الأكثر فقرًا، ليتم توزيعها على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء بالجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفرالشيخ، خلال شهر رمضان المبارك.

وقدّم المحافظ خالص الشكر والتقدير للمهندس حسام الدين أحمد القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والعميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وجميع العاملين بالجمعية لجهودهم الوطنية والخيرية المبذولة والرائدة في العمل المجتمعى والإنساني.