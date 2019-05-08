شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشارك موظفي الأحياء الإفطار في ثالث أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العاملين بالأحياء الإفطار الرمضاني الذي أقيم اليوم بنادي العاملين بالمحافظة بحضور د. محمد هاني، نائب المحافظ، والمهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء الثمانية.

وأشاد المحافظ خلال كلمتة التي ألقاها عقب الإفطار بجهود جميع أجهزة الاحياء خلال الفترة الماضية وهو مالمسة المواطن من حيث مستوى الخدمة المقدمة لهم، مشيرا إلى حرصه على التواجد بين جموع العاملين خلال تلك المناسبة العطرة والتي تعد فرصة لتجدد أواصر الود والتواصل والتعاون بين العاملين والقيادات التنفيذية، بما ينعكس في أسلوب أداء العمل والحث على بذل مزيد من الجهد.

وأضاف أنه يقدر كل الجهود التي يقوم بها كافة العاملين بالأحياء وتواجدهم طوال الوقت في الشارع لأننا جميعا لدينا هدف وهو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.