شكرا لقرائتكم خبر عن على مائدة ورش الصيانة وإصلاح الجرارات.. كامل الوزير يتناول إفطاره مع العمال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير، عدد كبير من سائقي وفنيي وعمال السكك الحديدية، بورش الفرز للسكك الحديدية، إذ تناول معهم وجبة الإفطار.

وخلال اللقاء، أكد «كامل» أنه يقدر جهد جميع العاملين بالسكك الحديدية في عمليات تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الهام، الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أولويات الوزارة، حيث يُعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

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ولفت «كامل» إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازين بخصوص تدريب العاملين، الأول يتمثل في نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إذ ستقوم هذه الشركات بتوريد قطع الغيار الأصلية وتركيبها بواسطة عمال مصريين تحت اشراف خبراء أجانب تابعين لهذه الشركات.

أما الثاني، فيتمثل في إيفاد عدد من الفنيين والمهندسين للتدريب على الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها في المصانع المنتجة للجرارات بالخارج.

وطالب الوزير العاملين بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة طوائف السكك الحديدية من أجل تطوير وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وأن تصبح هيئة السكك الحديدية قاطرة للتطوير ومثالا للانضباط وداعمة للاقتصاد القومي.