شكرا لقرائتكم خبر عن «وهبت عمري للأمل».. هكذا ينشُر محمد صلاح رسائل البهجة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إنهُ يبث الأمل».. كان هذا هو سبب اختيار إحدى شركات الاتصالات لنجم ليفربول، اللاعب محمد صلاح، لعمل إعلانات دعائيّة، فيما كان تتردّد في الخلفية تساؤلات لآخرين، تقول: «هل بثَ محمد صلاح الأمل في الشباب العربي؟»، وكأن صلاح اختار «الأمل» شعارًا لهُ، مرددًا نغمة يُمكنك سماعها أينما كنت: «وهبتْ عُمري للأمل».

مُنذ سنوات بعيدة، ذاتَ ليلة شتوية، دخل السيد صلاح غالي، مورّد الياسمين لمصانع الزيوت العطرية، على ابنه المولع بكرة القدم، محمد صلاح، فأهداه «كُرة شراب»، تعلق بها قلب الطفل، غير أن الأمر لم يكُن مُجرّد كُرة شراب يمضي طفل بصُحبتها وقت فراغه.

أدرج اسم محمد صلاح فيما بعد، ضمن لاعبي دورة «بيبسي» التي كانت تجوب المُحافظات للترويج للعلامة التجارية، واكتشاف المواهب الكُروية في الطريق، لترصُده عيون «الكشّافين»، ويتلقفه الكابتن «رضا الملاح» من نادي طنطا الرياضي، وبدأت الرحلة.

نشر الاعب محمد صلاح صورة جديدة لة

خلال رحلتهِ الطويلة، لم يتخل «صلاح» عن الأمل، في مايو الماضي، تحديدًا في الدقيقة 26 من مباراة فريقي ليفربول وريال مدريد، تعرض «صلاح» لإصابة قوية في الكتف، إذ توقف اللعب عدة دقائق، قبل أن يسقط مرة أخرى بسبب آلام في الكتف ويفشل في استكمال اللعب بالدقيقة 30، ليتم استبداله ويخرج من أرضية الملعب باكيا بعد خلع كتفه.

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يورجن كلوب يحتضن محمد صلاح - صورة أرشيفية

ثوانٍ معدودة، لم يبك خلالها صلاح «وحده»، بل بكى ملايين من الجماهير المصرية والعربية، بسبب سقوطهم أملهم، مُمثلاً في «صلاح»، خوفًا من احتمالية عدم مشاركته آنذاك في المنتخب المصري في كأس العالم، لكن «صلاح» كان نموذجًا للأمل، فبعد أنْ سقط، قام وكأن شيئًا لم يكُن.

ظهر «صلاح» مساء أمس، ليحتفل بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بأربعة أهداف في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولأنْ الأمل شعار الدائم، دخل «صلاح» إلى الملعب بـ«تيشرت» كتب عليه باللغة الإنجليزية «Never Give Up- لا تستسلم»، واستحوذ حينها على اهتمام رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والغربي.

محمد صلاح

ومن الأمس إلى اليوم، نقلَ «صلاح» الأمل للشباب وكأنهُ «عدوى»، إذ ارتدت إحدى الطالبات بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات، في المنيا، تي شيرت اللاعب محمد صلاح، أثناء أداء الامتحان، صباح اليوم الأربعاء، وعندما سألها وكيل وزارة التربية والتعليم عن السبب، قالت بابتسامة عرض السموات والأرض: «بتفائل بيه».

تي شيرت محمد صلاح

وصباح اليوم الأربعاء، نشر «صلاح» إعلانا جديدا لهُ مع أحد البنوك المصرية، مرددًا كلمات تُعبر عن شعاره الوحيد «الأمل»، إذ ظهر خلال الإعلان يقول: «مفيش بداية لحكايتي.. دي حكاية كل يوم بتبدأ.. حكاية فرصة مجتش بالساهل، ومسكت فيّا، بس عارف إيه الصعب؟، الاختيار بين الصح والأصح».

وأضاف: «الصعب أنّك تغمي عينك عن الأضواء، وتسدّ عينك عن الدوشة، الصعب هو اليقين، إن الفرصة مش هدية، دي كل فرصة بداية لمليون فرصة جاية، أنا في كل فرصة هكون جاهز، وهعمل أكتر من اللى عليا».