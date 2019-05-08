شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا تُحيي ذكرى استشهاد القديس مار مرقس «كاروز الديار المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة المنيا، اليوم، الأربعاء، تذكار استشهاد القديس مارمرقس، الملقب بكاروز الديار المصرية، إذ تمت إقامة الصلوات للدعاء بحلول السلام والقضاء على الإرهاب بربوع مصر، وأن تكون الفترات المقبلة كلها رخاء وسلامًا.

كما ألقى الآباء والوعاظ، خلال القداس في فقرة العظة، كلمة عن القديس مار مرقس، وذكروا أنه أسس مدرسة للتعليم وهي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، إذ كانت الإسكندرية عاصمة الثقافة في العالم وخرج منها علماء فطاحل لدرجة أن كثيرا من البابوات كانوا منها، وكان شعارها «فقط عيشوا كما يحق لإنجيل يسوع المسيح».