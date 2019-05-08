شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" تكشف دعم النظام القطرى للتنظيمات الإرهابية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه شتان بين البناء والتخريب، بين الإعمار والإفساد، حيث تتجلى هذه المفارقة على أرض اليمن، التى يعمل فيها التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية على دعم الحكومة الشرعية، بينما يقدم نظام الحمدين بقيادة تميم بن حمد كل سبل الدعم إلى ميليشيات الإرهاب والتخريب، وبخاصة الحوثيين من أجل مواصلة القتال وتدمير ما تبقى من اليمن.

وأضاف تقرير قناة المعارضة اليمينية: "فى المشهد اليمنى تتضح الصورة بشكل جلي، فالدعم الذى يقدمه النظام القطرى لجماعات التخريب فى اليمن، على المستوى المالى واللوجيستي، يمنح هذه الميليشيات قدرات أكبر على مواصلة القتال ضد قوات الجيش الوطني، فضلاً عن استنزاف ثروات اليمن السعيد، الذى اكتسى حزنًا منذ سيطرت هذه الجماعات الإرهابية على بعض مُدن البلاد.

وأكد التقرير أن تنظيم الحمدين يدعم المليشيات التخريبية فى اليمن، التى تستهدف المدنيين وتدمر البنية التحتية فى البلاد، فى الوقت الذى يعمل فيه التحالف العربى على إنقاذ اليمن الذى كان يطلق عليه فى الماضى "اليمن السعيد"، من ويلات الحروب والدمار.