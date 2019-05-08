اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء. التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المالية تستثنى 6 جهات حكومية أبرزها وزارة الإسكان من إلزامها بالسداد الإلكترونى اليونان وقبرص تشكوان تركيا لمجلس الاتحاد الأوروبى بشأن الحفر غير القانونى Advertisements الثروة المعدنية: منجم السكرى سيُنتج 550 ألف وقية العام القادم الحكومة: الحبس سنة وغرامة 500 جنيه لمن امتنع عن تنفيذ حكم دفع نفقة لزوجة مرصد الإفتاء: اعتذار عائض القرنى فضح ممارسات دول بعينها شوهت الإسلام تراجع كبير لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقى يفقد 18.1 مليار جنيه نيابة العجوزة تنفذ حكما بالحبس سنة ضد المنتج أحمد السبكى جماهير برشلونة تهاجم ميسي فى مطار ليفربول بعد الخروج من قبل نهائى دور الأبطال

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