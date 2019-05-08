شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 39 أسرة وإخلاء 20 عقار بمنطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تسكين 39 أسرة من سكان منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، حتى الآن، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين بتلك المناطق.
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جرى إخلاء 20 عقار حتى الآن، وذلك ضمن تطوير منطقة مجرى العيون والمدابغ.
وأشار فؤاد إلى انتهاء أعمال تطوير وتوسيع ورصف مناطق المنيل وأثر النبى ومطلع الدائرى، بالإضافة إلى إزالة الإعلانات المخالفة بجميع شوارع الحى.
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