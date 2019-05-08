شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل المنتج أحمد السبكى لمعسكر قوات الأمن المركزى تنفيذًا لحكم قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتجزت مديرية أمن الجيزة المنتج أحمد السبكى على ذمة حكم قضائى صادر ضده، حيث جرى ترحيله لمعسكر قوات الأمن المركزى بالجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عقب قرار النيابة العامة بشمال الجيزة بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، على خلفية الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من الـ"بودى جاردات" لمقر موقع صدى البلد بسبب خلافات على مسلسل "سوبر ميرو"، أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية أخرى.

وكشفت التحريات أن المنتج أحمد السبكى مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 22/985 جنح العجوزة لسنة 2000 شيك بدون رصيد حكم بالحبس سنة، وهو ما تسبب فى منع إخلاء سبيله تنفيذا لقرار النيابة.

كانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد قررت إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، على خلفية الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من الـ"بودى جاردات" لمقر الموقع بسبب خلافات على مسلسل "سوبر ميرو".

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كانت النيابة استمعت لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد واثنين من الصحفيين العاملين بالموقع، على خلفية اتهامهم المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به، باقتحام الموقع والاعتداء عليهم.

وتسلمت النيابة تقرير طبي عن الإصابات التى لحقت بصحفيى موقع صدى البلد جراء الحادثة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كان صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخبارى، حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقى، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودي جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.