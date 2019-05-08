شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمثلة استرشادية إضافية فى مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوى العام، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". Advertisements وقال صفحة وزارة التربية والتعليم، إنها سوف تنشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة. وأضافت صحفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثانى وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر فى الإجابة، وليس الهدف فى المحتوى وإنما فى طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالى لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.