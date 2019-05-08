"وزير التعليم ينشر أمثلة استرشادية لامتحان الفلسفة لـ"أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
نشر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أمثلة استرشادية إضافية في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".
وقال شوقي، إن "الوزارة ستنشر يوميًا أمثلة إضافية في مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة".
وأضاف أن "الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثانى وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر فى الإجابة، وليس الهدف في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكير".
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