خلال حفل الإفطار.. كامل الوزير يوجه رسائل لسائقي القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتدريب العاملين؛ الأول يتمثل في نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقال الوزير في كلمته خلال تناول الإفطار مع سائقي وفنيي وعمال السكك الحديدية، الأربعاء، إن الشركات ستقوم بتوريد قطع الغيار الأصلية وتركيبها بواسطة عمال مصريين تحت إشراف خبراء أجانب تابعين لهذه الشركات، والثاني يتمثل في إيفاد عدد من الفنيين والمهندسين للتدريب على الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها في المصانع المنتجة للجرارات بالخارج.

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وطالب وزير النقل العاملين بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة؛ للنهوض بمنظومة السكك الحديدية التي تعتبر واحدة من أعرق السكك الحديدية في العالم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة قطاعات السكك الحديدية، لتطوير وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وأن تصبح هيئة السكك الحديدية قاطرة للتطوير، ومثالًا للانضباط، وداعمة للاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن العمل يجري على قدم وساق بكافة القطاعات، سواء عن طريق تدعيم أسطول الجرارات، وأسطول عربات الركاب والبضائع، وتطوير المزلقانات والمحطات وتجديد السكة ونظم الإشارات الكهربائية؛ لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

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