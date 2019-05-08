غادة حماد رئيسا لقطاع الموارد البشرية بشركة مصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: قرر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تكليف الدكتورة غادة حماد رئيسًا لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة خلفا لعبدالحميد سلامة الذي بلغ سن التقاعد. ووجه عادل، الشكر لسلامة على مجهوده المشرف خلال فترة عمله بمصر للطيران. وشغلت غادة حماد عدة مناصب أخرها مدير عام التنظيم والإدارة ومن قبلها مدير ادارة التطوير وإعداد القادة بقطاع الموارد البشرية بالشركة.​

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