مصرع طالب غرقا بمياه النيل في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقي طالب مصرعه غرقا بمياه النيل بمدينة البدرشين، وتم انتشال الجثمان ووضعه في المشرحة تحت تصرف النيابة.
وردت إشارة لمركز شرطة أطفيح، من شرطة النجدة بغرق طالب في مياه النيل بدائرة المركز، فانتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل البلاغ.
وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء تواجد طالب يبلغ من العمر 12 سنة، على مرسى النهر، اختل توازنه وسقط بنهر النيل فلقي مصرعه، وتمكنت القوات من انتشال جثته من مياه النيل بمدينة البدرشين.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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