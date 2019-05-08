بعد التعدي على صحفيين صدى البلد.. ترحيل السبكي لمعسكر قوات الأمن بالكيلو 4.5

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إن أحكاما قضائية عدة صدرت -في وقت سابق- ضد المنتج السينمائي أحمد السبكي الامر الذي اتضح بالكشف الجنائي عنه أمس الثلاثاء بديوان قسم شرطة الدقي.

وأمرت النيابة العامة أمس بإخلاء السبكي و1 "بودي جارد" بكفالة ألف جنيه في اتهامهم بالبلطجة والتعدي بالضرب على صحفيين والاتلاف على إثر هجومه و11 بودي جارد على موقع صدي البلد بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وإخلاء سبيل الصحفيين بضمان محل إقامتهم.

أضاف المصدر أن صاحب الـ 63 سنة سبق اتهامه في قضية "شيك بدون رصيد" تحمل رقم 12985 جنح قسم شرطة العجوزة لسنة 2000، وصدر حكم بالحبس عام إلا أن محاميه استأنف على الحكم برقم 6206 شمال الجيزة الكلية.

واقتادت قوة من إدارة الترحيلات المنتج السينمائي اليوم الأربعاء إلى محبسه بمعسكر قوات الأمن بالكيلو 4.5 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.