ضبط 34 قضية مخدرات و43 متهما بمحيط الأكشاك والمقاهي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية بمحيط الأكشاك والمقاهي على مستوى الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، وتوعية ووقاية الشباب من خطر الإدمان.
أسفرت نتائج جهود الحملات عن ضبط 34 قضية اتجار، وحيازة مواد مخدرة، و43 متهما ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة على النحو التالي: 6,305 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 515 جرام هيروين، 2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، 4 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، 9403 أقراص مخدرة مختلفة الأنواع.
وضُبط بحوزة المتهمين على 11 ألف جنيه من حصيلة البيع، 3 فرد خرطوش، و7 طلقات آلية، و36 هاتفا محمولا، و12 سلاحا أبيض، 2 ميزان، وسيارتين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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