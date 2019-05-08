بالفيديو.. جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن "مطروح، الإسكندرية، القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية" وقطاع الأمن العام عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 57,500 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام.

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كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 820 جرام، 2120 قرص مخدر، 2 قطعة سلاح ناري، 4 قطعة سلاح أبيض.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.